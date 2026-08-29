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Девушка

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Осенний гардероб без погони за трендами: вещи, которые действительно работают

Осенний гардероб без погони за трендами: вещи, которые действительно работают

Осень — удивительное время, когда природа замедляется, а гардероб начинает требовать пересмотра. Каждый год в этот период появляется соблазн скупить всё, что показывают витрины и ленты социальных сетей: новые силуэты, неожиданные фактуры, аксессуары, которые обещают сделать образ «самым модным».

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