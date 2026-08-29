Осенний гардероб без погони за трендами: вещи, которые действительно работают

Осень — удивительное время, когда природа замедляется, а гардероб начинает требовать пересмотра. Каждый год в этот период появляется соблазн скупить всё, что показывают витрины и ленты социальных сетей: новые силуэты, неожиданные фактуры, аксессуары, которые обещают сделать образ «самым модным».