МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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В РОССИЮ ЕДЕТ МИГРАНТСКИЙ КОНТРОЛЬ: ТАДЖИКИСТАН РЕШИЛ ЗАЩИТИТЬ ТАДЖИКОВ ОТ РУССКИХ

В РОССИЮ ЕДЕТ МИГРАНТСКИЙ КОНТРОЛЬ: ТАДЖИКИСТАН РЕШИЛ ЗАЩИТИТЬ ТАДЖИКОВ ОТ РУССКИХ

ФОТО: ЦАРЬГРАД Министерство труда, миграции и занятости населения Таджикистана заявило, что направит инспекции в крупнейшие города России: Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Уфу.

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Комментарии
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AB
Anlrey Boracow
Надо встретить на Государственной границе этих &quot;проверяющих&quot;, досмотреть их, проверить документы, запросить цель посещения РФ. Если их не приглашали в РФ официально власти или работодатели, установленным порядком, то можно их впустить как туристов, взять под контроль органами МВД и ФСБ их пребывание на территории РФ и то, чем они будут заниматься. Если начнут какие либо проверочные мероприятия, без разрешения Федеральных органов власти РФ, то будет повод к их задержанию, аресту и возбуждению в отношении этих ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН уголовных дел по статьям предусмотренным УК РФ, при попытке оказания сопротивления, даже не вооруженного, эту публику импортную надо будет валить сразу и на месте. Все должно быть в рамках Закона, но Закона РФ, всякие там предъявы лошадиные(таджикские) должны расцениваться как экстремизм и терроризм и ни как иначе. А с террористами, сами знаете, не договариваются, террористов истребляют быстро и беспощадно, то есть МОЧАТ ИХ,
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14 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Подготовить к отправке так пару лямов таджиков на родину и пусть комиссия профинансирует под марш Славянки отбытие на родину своих соотечественников, либо диаспора, в противном случае колонной строевым и до аула до дома в солнечный Таджикистан, там тепло там яблоки...
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9 час.
Виталий Кирпиченко
Так дело пойдёт дальше -- коран зубрить будем. А вообще-то, послать их всех куда-нибудь...
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3 час.

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