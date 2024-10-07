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Федерация триатлона РФ поможет семье погибшей Елены Смирновой

Федерация триатлона РФ поможет семье погибшей Елены Смирновой

Российская Федерация триатлона окажет необходимую помощь семье погибшей спортсменки Елены Смирновой. «Федерация триатлона России связалась с близкими погибшей, Европейской и Всемирной федерациями триатлона.

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