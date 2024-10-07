Федерация триатлона РФ поможет семье погибшей Елены Смирновой

Российская Федерация триатлона окажет необходимую помощь семье погибшей спортсменки Елены Смирновой. «Федерация триатлона России связалась с близкими погибшей, Европейской и Всемирной федерациями триатлона.
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