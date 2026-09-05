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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов о 1-м голе за «Сибирь»: «По барабану на личную статистику, больше понравилось, что Никулин забил. Для меня важно, чтобы мои крайние были всегда сытыми благодаря мне»

Нападающий «Сибири» Евгений Кузнецов после игры с « Ак Барсом » (3:4 Б) высказался о своей шайбе. Форвард забросил третью шайбу «Сибири» в этой игре.

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