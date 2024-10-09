В Госдуме напомнили о надбавках, за счет которых можно увеличить пенсию

В Госдуме напомнили о семи надбавках, за счет которых пожилые россияне могут увеличить пенсию. Так, неработающие пенсионеры, сумма материального обеспечения которых ниже прожиточного минимума, могут рассчитывать на доплату до этой величины.
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