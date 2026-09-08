Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, который заявил, что форвард «ПСЖ» Хвича Кварацхелия является главным претендентом на «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/26.