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Семин согласен с Платини, что Кварацхелия — главный претендент на «Золотой мяч» — 2026: «Мишель тонко оценивает игру»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, который заявил, что форвард «ПСЖ» Хвича Кварацхелия является главным претендентом на «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/26.

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