Металл доставлен нашим защитникам! 🚧 720 метров профильной трубы и 142 листа профнастила уже готовы к укреплению позиций наших ребят.
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Металл доставлен нашим защитникам! 🚧 720 метров профильной трубы и 142 листа профнастила уже готовы к укреплению позиций наших ребят.