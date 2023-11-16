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Губерниев резко высказался о словах Вяльбе в адрес Василия Березуцкого

Губерниев резко высказался о словах Вяльбе в адрес Василия Березуцкого

Известный спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев в своём Telegram-канале высказался о словах президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе в адрес бывшего футболиста сборной России Василия Березуцкого.

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Комментарии
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SR
Sergej Rodionov
Так по его мнению значит если кое чего добился,так можно предавать страну?Тогда он сам козел
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