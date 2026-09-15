Нафестивалили

Федеральный бюджет России пока с трудом сводят с дефицитом около 8 трлн рублей. Деньги приходится занимать, печатать, перераспределять.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВН Эксперт Байнова о...
- Визит Стива Уитко...
- ЮГ Копейка в бюджете...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым