Политолог Дудаков назвал главных подозреваемых в аварии на «Северных потоках»

Политолог-американист Малек Дудаков в интервью «Украина.ру» обратил внимание, что самые очевидные подозреваемые в терактах на «Северных потоках» – это Соединенные Штаты и Великобритании, поскольку они могут заработать на газовом кризисе в Европе.