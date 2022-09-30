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Политолог Дудаков назвал главных подозреваемых в аварии на «Северных потоках»

Политолог Дудаков назвал главных подозреваемых в аварии на «Северных потоках»

Политолог-американист Малек Дудаков в интервью «Украина.ру» обратил внимание, что самые очевидные подозреваемые в терактах на «Северных потоках» – это Соединенные Штаты и Великобритании, поскольку они могут заработать на газовом кризисе в Европе.

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