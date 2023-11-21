Нетаньяху вновь заявил о необходимости полностью уничтожить ХАМАС

Премьер-министр Израиль Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция против палестинского радикального движения ХАМАС будет доведена до конца, несмотря на то, что возможно временное прекращение огня ради освобождения части удерживаемых в секторе Газа заложников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии