Военнослужащий ВС РФ Александр рассказал, почему бойцы не хотят брать в плен идейных украинских боевиков.
Военнослужащий ВС РФ Александр: Украинских боевиков не стоит брать в плен
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АЗ
Андрей Зарубкин
На российском телевидении рассказали о раскаянии старой бандеровки за убийства своих соседей только за проявление симпатий к советской власти. Они резали шеи серпами или душили шнурками целыми семьями. Спросили у присутствовавшего на передаче ветерана советских спецслужб, который принимал участие в аресте заместителя Бандеры: Что нужно делать с бандеровцами? Тот ответил : Их надо уничтожать ПОГОЛОВНО. Они не лечатся и не перевоспитываются.
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