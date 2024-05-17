Военнослужащий ВС РФ Александр: Украинских боевиков не стоит брать в плен

АЗ

Андрей Зарубкин

На российском телевидении рассказали о раскаянии старой бандеровки за убийства своих соседей только за проявление симпатий к советской власти. Они резали шеи серпами или душили шнурками целыми семьями. Спросили у присутствовавшего на передаче ветерана советских спецслужб, который принимал участие в аресте заместителя Бандеры: Что нужно делать с бандеровцами? Тот ответил : Их надо уничтожать ПОГОЛОВНО. Они не лечатся и не перевоспитываются.