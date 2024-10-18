В Вельском районе капитально отремонтировали конюшню

На Хорошевском коневодческом комплексе Вельского района завершен капитальный ремонт конюшни №1.Теперь она оснащена денниками на 18 лошадей и вспомогательными помещениями, объем затраченных средств составил более 13 миллионов рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии