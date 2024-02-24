Эксперт Сивков: российские войска в 2023 году накопили до 10 тысяч беспилотников

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков заявил, что российские войска во время подготовки к украинскому контрнаступлению 2023 года накопили до 10 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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