Эксперт Сивков: российские войска в 2023 году накопили до 10 тысяч беспилотников

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков заявил, что российские войска во время подготовки к украинскому контрнаступлению 2023 года накопили до 10 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).