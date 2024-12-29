Более 50 проектов РТ откликнулись на программу поддержки стартапов в оборонке

В 2024 году в Татарстане впервые реализована программа поддержки стартапов в оборонной отрасли. Для участия поступило 50 проектов, 10 из них уже опробовали свои решения на военных полигонах Луганска, сообщает Минцифры республики.
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