Смертельная угроза в ванной: что скрывают шампуни и гели для душа Ирина ВальковаВ погоне за чистотой и уходом за телом мы даже не подозреваем, что враг может подстерегать нас там, где мы меньше всего его ожидаем — в ванной комнате.