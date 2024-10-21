Полиция Алматы обратилась к жителям

Полиция призывает алматинцев неукоснительно соблюдать правила поведения в обществе. Стражи порядка Алматы напомнили о неукоснительном соблюдении правил поведения в обществе, которые негативно сказываются на условиях благоустройства города.
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