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Татар-информ

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На рекультивацию иловых полей в Казани направят более 663 млн рублей

На рекультивацию иловых полей в Казани направят более 663 млн рублей

В Казани на рекультивацию иловых полей биологических очистных сооружений направят 663,57 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

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