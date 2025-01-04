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Роман Ротенберг: «Объяснил судьям, что Деанджело итальянец. Смотрели «Крестный отец»? Там все эмоционально выражаются. Это не хамство, просто культура другая»

3 января СКА обыграл ЦСКА со счетом 6:3. – Известно, что у СКА в последнее время проблемы с первыми периодами.

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