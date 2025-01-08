Снятые с поезда в Минводах из-за отравления дети участвовали в фестивале

В Нальчике произошло массовое отравление участников детского творческого фестиваля, сообщает SHOT.Уточняется, что более 60 детей и сопровождающих их взрослых (всего около 100 человек) прибыли из разных регионов России на фестиваль «Таланты Евразии».
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