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Гладков пригрозил не платить белгородцам, оказавшимся в зоне ЧС

Белгородцам, которые самовольно возвращаются в населенные пункты, где действует режим ЧС, могут отказаться помогать в случае повреждения личного транспорта, ранения или гибели, заявил губернатор Вячеслав Гладков, пишет «Бел.

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