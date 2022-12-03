Игрок «золотой» сборной СССР: легендарный баскетболист Алжан Жармухамедов ушел из жизни в 78 лет

Олимпийский чемпион скончался после продолжительной болезни. Олимпийский чемпион по баскетболу 1972 года в составе сборной СССР Алжан Жармухомедов скончался на 79-м году жизни после продолжительной болезни.
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