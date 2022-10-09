Тесты показали энергопотребление видеокарты GeForce RTX 4090 около 500 Вт

Пиковые значения энергопотребления 493 Вт и тактовой частоты 3,1 ГГц показали результаты тестирования флагманской видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090, 8 октября сообщает американское интернет-издание о компьютерных технологиях Tom’s Hardware.
Пиковые значения энергопотребления 493 Вт и тактовой частоты 3,1 ГГц показали результаты тестирования флагманской видеокарты Nvidia GeForce RTX 4090, 8 октября сообщает американское интернет-издание о компьютерных технологиях Tom’s Hardware.
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