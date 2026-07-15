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Флагманы сбавляют ход: металлургия и стройка тянут экономику РФ вниз, а цены разгоняет топливный кризис

Флагманы сбавляют ход: металлургия и стройка тянут экономику РФ вниз, а цены разгоняет топливный кризис

По итогам мая-июня экономическая активность в России демонстрирует устойчивое охлаждение. Согласно докладу Банка России, драйверы роста смещаются: внутренний спрос сжимается на фоне ухудшения финансового состояния предприятий, а разгон инфляции все сильнее зависит от волатильных факторов - прежде всего топливного дефицита и удорожания зарубежного туризма.

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