Флагманы сбавляют ход: металлургия и стройка тянут экономику РФ вниз, а цены разгоняет топливный кризис

По итогам мая-июня экономическая активность в России демонстрирует устойчивое охлаждение. Согласно докладу Банка России, драйверы роста смещаются: внутренний спрос сжимается на фоне ухудшения финансового состояния предприятий, а разгон инфляции все сильнее зависит от волатильных факторов - прежде всего топливного дефицита и удорожания зарубежного туризма.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии