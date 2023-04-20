Киммих об 1:1 с «Ман Сити»: «Бавария» могла забить три мяча и даже больше, но не использовала моменты»

В ответном матче 1/4 финала мюнхенцы сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1, первая игра – 0:3). «Очень обидно, что мы так и не повели в счете, не использовав моменты, что у нас были.
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