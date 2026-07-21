Весьма короткая иллюстрация о том, как возможно в короткий срок довести «братский» народ до состояния немыслимой жестокости и запредельного зверства.

Нет никакой, хоть сколь заметной разницы в том, какими националистическими лозунгами прикрывается это действо, спущенное с самого верха политическими ублюдками, взобравшимися на верхушку власти своей страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии