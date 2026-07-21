БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 610 подписчиков

Весьма короткая иллюстрация о том, как возможно в короткий срок довести «братский» народ до состояния немыслимой жестокости и запредельного зверства.

Весьма короткая иллюстрация о том, как возможно в короткий срок довести «братский» народ до состояния немыслимой жестокости и запредельного зверства.

Нет никакой, хоть сколь заметной разницы в том, какими националистическими лозунгами прикрывается это действо, спущенное с самого верха политическими ублюдками, взобравшимися на верхушку власти своей страны.

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Комментарии
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Андрей Павлов
Это Запад.
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4 н.