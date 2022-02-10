Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Адиль Акбулатов
    А как договорится приехать нет номера телефона ни адреса?Тренерский штаб «...
  • Олег Обабков
    Да зачем же так либеральничать? Сразу расстрелять обоих нарушителей правопорядка. И все сразу оденут маски. Даже дома.За отказ надеть м...
  • Игорь Воробьев
    Обоих посадить (тренера и дамочку). Совсем оборзели.За отказ надеть м...

Смородская о 18 клубах в РПЛ: «16 команд некому содержать. Профанация какая-то!»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном увеличении числа клубов в РПЛ до 18 начиная с сезона-2023/24.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх