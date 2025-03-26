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Дачники могут получить штраф за сжигание мусора на участках

Дачники могут получить штраф за сжигание мусора на участках

Использование открытого огня возможно только при соблюдении строгих требованийВ России на законодательном уровне запрещено сжигать мусор, траву и листья на территориях частных домовладений, землях общего пользования в населенных пунктах, а также на сельхозугодьях.

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