Дачники могут получить штраф за сжигание мусора на участках

Использование открытого огня возможно только при соблюдении строгих требованийВ России на законодательном уровне запрещено сжигать мусор, траву и листья на территориях частных домовладений, землях общего пользования в населенных пунктах, а также на сельхозугодьях.
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