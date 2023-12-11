В Подмосковье задержаны 11 человек за взяточничество при выдаче квот на работу для мигрантов

За взятки при выдаче квот на работу для мигрантов в Московской области задержали 11 человек, среди которых трое чиновников – двое консультантов отдела при министерстве социального развития и одни консультант отдела при министерстве инвестиций и промышленности региона.
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