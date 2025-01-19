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Мастерс 2025 — Финал. Расписание трансляций

Мастерс 2025 — Финал. Расписание трансляций

19 января 2025, снукер: финал Masters — смотрите поединок между Шоном Мерфи и Кайреном Уилсоном, пригласительный, Alexandra Palace, Лондон, Англия Победитель предыдущего турнира: Ронни О’Салливан Мастерс 2025 Шон Мерфи (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляции - 1/8 финала Видео - 1/4 финала Видео - 1/8 финала Все Видео турнира Голосования по турниру Финал Мастерс 2025: снукер — расписание прямых трансляций Расписание матчей Masters 2025 (Live) Смотреть прямые трансляции финала пригласительного турнира Мастерс по снукеру вы можете на Matchroom.

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