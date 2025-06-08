Британский музыкант Род Стюарт отменил концерты в США из-за болезни

Род Стюарт объявил об отмене ближайших выступлений в Америке из-за проблем со здоровьем. Известный британский музыкант сообщил своим поклонникам, что вынужден отложить ряд июньских шоу, потому что все еще восстанавливается после гриппа.
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