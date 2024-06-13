❕Информационный портал «Крым 24» ищет к себе в команду корреспондентов и SMM-специалиста 👉 В обязанности входит ведение социальных сетей канала «Крым 24» и написание новостей.
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❕Информационный портал «Крым 24» ищет к себе в команду корреспондентов и SMM-специалиста 👉 В обязанности входит ведение социальных сетей канала «Крым 24» и написание новостей.