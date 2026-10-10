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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Танашев не дал пенальти «Краснодару» за руку Нино. Экс-судья Федотов согласен с решением: «Случайный контакт мяча и руки игрока «Зенита»

«Зенит» избежал пенальти в свои ворота в игре с «Краснодаром».  На 9-й минуте мяч попал в руку защитнику «Зенита» Нино в штрафной петербуржцев.

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