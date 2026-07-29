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Пленные солдаты ВСУ пожаловались на голод на передовых позициях

Пленные солдаты ВСУ пожаловались на голод на передовых позициях

Пленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на нехватку провизии на передовых украинских позициях в зоне специальной военной операции (СВО) из-за ударов российских сил по логистике, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

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