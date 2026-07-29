Пленные солдаты ВСУ пожаловались на голод на передовых позициях

Пленные солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются на нехватку провизии на передовых украинских позициях в зоне специальной военной операции (СВО) из-за ударов российских сил по логистике, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
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