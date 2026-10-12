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Вести Севастополь

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«Севводресурсы» завершили серию обследований гидротехнических сооружений Севастополя

«Севводресурсы» завершили серию обследований гидротехнических сооружений Севастополя

Специалисты «Севводресурсов» завершили серию выездных проверок гидротехнических сооружений города.Специалисты «Севводресурсов» завершили серию выездных проверок гидротехнических сооружений города.

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