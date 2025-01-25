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Царьград

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Массовый сбой TikTok: более 600 жалоб из России на недоступность сети

Массовый сбой TikTok: более 600 жалоб из России на недоступность сети

Сбой в работе TikTok привёл к массовым жалобам пользователей по всему миру, включая более 600 обращений из Тверской и Кировской областей России.

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