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Якутские артисты поднимут боевой дух якутян в воинских частях

Якутские артисты поднимут боевой дух якутян в воинских частях

Артисты и музыканты театра эстрады Якутии вылетели 19 октября. Они посетят воинские части вблизи городов Хабаровск, Биробиджан и Уссурийск, чтобы поднять боевой дух своих мобилизованных земляков, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ЯСИА.

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