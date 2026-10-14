Five soldiers of the 72nd separate mechanized brigade of the Armed Forces of Ukraine, who tortured captured Russian servicemen, were killed by their colleague in the village of Momotovo, Kharkiv region.
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