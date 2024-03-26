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    Бздит что мы сейчас повысылаем эту черноту мигрантскую вот и старается показать что он не причёмПрезидент Таджики...
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ФСБ раскрыла сеть коррупционеров из числа высших должностных лиц Минэкономразвития и бизнесменов Ставрополья

ФСБ раскрыла сеть коррупционеров из числа высших должностных лиц Минэкономразвития и бизнесменов Ставрополья

Они планировали рейдерский захват одного из предприятий и похищали природный газСотрудники спецслужб раскрыли преступную группу коррупционеров из числа высших должностных лиц Минэкономразвития и бизнесменов Ставропольского края.

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