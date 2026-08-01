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Старшая дочь Екатерины Климовой получила второй диплом: как сложилась судьба Елизаветы Хорошиловой

Старшая дочь Екатерины Климовой получила второй диплом: как сложилась судьба Елизаветы Хорошиловой

В семье Екатерины Климовой произошло важное событие: ее старшая дочь Елизавета Хорошилова завершила обучение в магистратуре.

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