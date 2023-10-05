Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем учителя

Уважаемые педагоги и все, кто посвятил свою жизнь работе в сфере образования! Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с Днём учителя! Ваша профессия не только не теряет значения с течением времени — напротив, ее роль в обществе с каждым годом только возрастает.