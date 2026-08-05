Самая мощная с начала СВО! Украинцы потрясены ночная атакой на логистику: крах бизнеса

Массированный удар по Киевской области: под огнем оказались склады и логистические центры крупных украинских компаний Ночная атака по Киеву и Киевской области привела к масштабным разрушениям на объектах украинского бизнеса.
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