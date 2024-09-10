Суд над посредником заммэра Шеломенцева в даче взятки Щукиным пройдёт в особом режиме

Сергей Щукин заключил досудебное заключение и не получит больше, чем две трети максимального срока Центральный районный суд рассмотрит в особом порядке дело бывшего запредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергея Щукина, который выступил посредником в даче взяток бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву.
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