Суд над посредником заммэра Шеломенцева в даче взятки Щукиным пройдёт в особом режиме

Сергей Щукин заключил досудебное заключение и не получит больше, чем две трети максимального срока Центральный районный суд рассмотрит в особом порядке дело бывшего запредседателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Сергея Щукина, который выступил посредником в даче взяток бывшему замглавы Барнаула Антону Шеломенцеву.