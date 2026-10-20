Foreign Policy: “This is supposed to be the most fateful election in Israel’s history—a vote on whether the country continues down the path of illiberalism, insularity, and aggressive military policies that Prime Minister Benjamin Netanyahu has pursued over the past four years or whether it will return to its more liberal values and mend ties with a world that is increasingly shunning it.
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