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У Домантаса Сабониса разрыв связки пальца руки, но он может обойтись без пропуска матчей

Бигмен «Сакраменто» Домантас Сабонис получил разрыв коллатеральной связки большого пальца правой руки.

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