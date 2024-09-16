Бритни Спирс опубликовала архивное фото с обнаженной грудью

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Американская певица Бритни Спирс опубликовала архивное откровенное фото. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).