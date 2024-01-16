Политика как он...
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Политика как она есть

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Ночная атака ВСУ на Воронеж. Предварительные итоги.

Ночная атака ВСУ на Воронеж. Предварительные итоги.

Сегодня ночью на Воронеж был совершен налет боевых беспилотников ВСУ. Атаку удалось отразить дежурными средствами ПВО для минимизации ущерба, однако в результате падения обломков был поврежден ряд гражданских объектов.

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Комментарии
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Tania Еременко
Как бы то ни было, а  надо с нациками заканчивать!!!
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22 час.
ВТ
Василий Топчий
Верховный главнокомандующий сказал: &quot; сама по себе Украина России не враг, но враги те, кто хочет уничтожить российскую государственность, хочет добиться стратегического поражения России на поле боя.&quot; Путин напомнил о том, что элиты Запада уже много лет откровенно говорят о том, чтобы разделить Россию на пять частей.
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22 час.
СА
Сергей Андросов
Чего стесняемся? Херачить по хохла так, что бы при одном упоминании о России начинали ссаться, как та болонка. Посмотрел их видос, где они рассказывают и ,даже, показывают как Россия по &quot; богатоповерхiвкам&quot; херачат, типа мирных уничтожают. И много прочей хуйни. Так что нет смысла сдерживаться, все равно нас дерьмом поливают.
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13 час.

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