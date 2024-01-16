Ночная атака ВСУ на Воронеж. Предварительные итоги.

Tania Еременко Как бы то ни было, а надо с нациками заканчивать!!!

ВТ Василий Топчий Верховный главнокомандующий сказал: " сама по себе Украина России не враг, но враги те, кто хочет уничтожить российскую государственность, хочет добиться стратегического поражения России на поле боя." Путин напомнил о том, что элиты Запада уже много лет откровенно говорят о том, чтобы разделить Россию на пять частей.