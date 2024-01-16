Сегодня ночью на Воронеж был совершен налет боевых беспилотников ВСУ. Атаку удалось отразить дежурными средствами ПВО для минимизации ущерба, однако в результате падения обломков был поврежден ряд гражданских объектов.
Ночная атака ВСУ на Воронеж. Предварительные итоги.
Комментарии
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Tania Еременко
Как бы то ни было, а надо с нациками заканчивать!!!
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22 час.
ВТ
Василий Топчий
Верховный главнокомандующий сказал: " сама по себе Украина России не враг, но враги те, кто хочет уничтожить российскую государственность, хочет добиться стратегического поражения России на поле боя." Путин напомнил о том, что элиты Запада уже много лет откровенно говорят о том, чтобы разделить Россию на пять частей.
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22 час.
СА
Сергей Андросов
Чего стесняемся? Херачить по хохла так, что бы при одном упоминании о России начинали ссаться, как та болонка. Посмотрел их видос, где они рассказывают и ,даже, показывают как Россия по " богатоповерхiвкам" херачат, типа мирных уничтожают. И много прочей хуйни. Так что нет смысла сдерживаться, все равно нас дерьмом поливают.
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13 час.
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