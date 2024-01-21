Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • F I
    Следовала правилам ждВ РПЦ назвали пер...
  • Е Пронина
    и правильно,лишить мандата и имущества))Малинкович потреб...
  • Валентин Воробьев
    Прав Соседов. Абсолютно в точку!👍Критик Сергей Сос...

Россия пригрозила конфисковать $288 млрд западных инвестиций в ответ на санкции

Россия пригрозила конфисковать $288 млрд западных инвестиций в ответ на санкции

Россия пригрозила ответить зеркально на потенциальную конфискацию Западом резервов ЦБ РФ. По оценкам, такая мера может обойтись странам ЕС, США, Японии и другим недружественным государствам минимум в $288 млрд.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Betahon
Хорошая ответка!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх