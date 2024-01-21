Россия пригрозила конфисковать $288 млрд западных инвестиций в ответ на санкции

Россия пригрозила ответить зеркально на потенциальную конфискацию Западом резервов ЦБ РФ. По оценкам, такая мера может обойтись странам ЕС, США, Японии и другим недружественным государствам минимум в $288 млрд.
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