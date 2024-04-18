Франция возглавила список крупнейших покупателей российского газа в ЕС

Global Look Press/Christophe Gateau/dpa Франция в феврале текущего года стала крупнейшим покупателем российского газа в Евросоюзе и обошла Венгрию, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейской статистики.
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