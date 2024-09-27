Google спешит на помощь: компания прокомментировала проблему с СМС в России Ком...

Google спешит на помощь: компания прокомментировала проблему с СМС в РоссииКомпания Google дала комментарий порталу “Известия” по поводу проблем, которые возникли у пользователей из России при попытке создать новую почту или аккаунт.
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